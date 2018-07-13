Sipariş yurt dışından teslimat Gaziantep'ten

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te inşaat mühendisi, avukat ve bilgisayar mühendisi 3 girişimci tarafından geliştirilen sanal market uygulaması, vatandaşları sıcak havada dışarı çıkmaktan ve zaman kaybından kurtarırken, ürünleri istedikleri saatte almalarına da imkan tanıyor.

Cep telefonlarına kurulabilen mobil uygulamadan ya da "marketsenin.com" internet sitesi üzerinden verilen siparişler, 10-30 dakika içinde herhangi bir ek ücret alınmadan kapıya teslim ediliyor.

Almanya, Fransa ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde yaşayan vatandaşlar, ailelerinden kilometrelerce uzakta olsalar da yakınlarının günlük veya aylık alışverişlerini sanal marketten yapabiliyor.

Firmanın ortaklarından Fırat Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat mühendisi olduğunu ancak teknolojiye merakı dolayısıyla insanlara faydası dokunabilecek bir şeyler yapmak istediğini dile getirerek, avukat ve bilgisayar mühendisi 2 arkadaşıyla "Marketsenin" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin insanların zaman problemini ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıktığını aktaran Çil, vatandaşların markete gitmek ve alışveriş yapmak için harcadıkları zamanı sıfırlayarak çok kısa süre içinde istedikleri ürünleri kapılarına teslim ettiklerini anlattı.

Çil, proje çalışmalarına yaklaşık 1,5 yıl önce başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yazılım, iş modelinin geliştirilmesi, gerekli anlaşmaların yapılması bir yıllık sürece tekabül etti. Ocak ayında bu sistemi Gaziantep'teki yerel marketlerle başlattık. Teslimat sürelerinde sorunlar yaşanınca mayıs ayında kendi depolarımızı açtık. Bölgesel depolarımız, soğuk zincire sahip araçlarımız var. Ürünleri 10-30 dakika içerisinde müşterilerimizin bulundukları yere teslim ediyoruz."

- Dünyanın dört bir yanından sipariş geliyor

Çil, yurt dışında yaşayan vatandaşların da uygulamayı kullanarak Gaziantep'teki anne ve babaları veya akrabaları için alışveriş yaptıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından sipariş aldıklarına değinen Çil, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin annelerine market alışverişlerini götürüyoruz. Teslimat yapıldığında onların yüzlerindeki mutluluğu görüyoruz. Hollanda, Fransa, Almanya, Çin, Japonya, ABD, İtalya, İspanya, Rusya'dan ve Arap ülkelerinden siparişler alıyoruz. Yurt dışında yaşıyorlar, çalışıyorlar veya okuyorlar ama buradaki ailelerini unutmadıklarını gösteriyorlar. Ailelerine yanlarında olduklarını hissettiriyorlar. Markete gidip ister sıcakta, ister soğukta onları alıp taşımak çok zor. Şu anda Gaziantep'te faaliyetteyiz ancak önümüzdeki 6 aylık süreçte Adana ve Ankara'da bu sistemi aktif etmek için çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen yıllarda da Türkiye geneline açılmayı hedefliyoruz. "

- Üretim tarihi 3 aydan eski ürün bulundurulmuyor

İnsanların zamanlarının kısıtlı olmasından dolayı yaşadıkları soruna küçük de olsa çözüm getirdikleri için duydukları mutluluğu dile getiren Çil, "Siz çocuklarınızla zaman geçirin, market alışverişinizi biz yaparız diyoruz. Siz zahmet etmeyin, biz getiririz diyoruz." dedi.

Çil, gece yarısına kadar teslimat yapabildiklerini, gelecek dönemde bunu 7 gün ve 24 saate çekmeyi planladıklarını belirterek, depolarındaki ürünlerin son tüketim değil üretim tarihine öncelik verdiklerini, üretimlerinin üzerinden 3 aydan fazla zaman geçen ürünleri bulundurmadıklarını vurguladı.

Kurye ekibinde 6, müşteri hizmetlerinde 2 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Çil, "Kuryelerimizi seçerken de çok dikkatli davranıyoruz çünkü onlar bizim görünen yüzümüz. Kibar olmalı, diksiyonu düzgün olmalı, güler yüzlü olmalı." ifadesini kullandı.

Uygulama üzerinden alışveriş yapan Nimet Saraçoğlu da, sistemin kendisi için büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, markete gitmek yerine telefonundan uygulamaya açarak siparişlerini verdiğini ve kısa süre sonra ürünlerin kapısına teslim edildiğini söyledi.

Gaziantep'in yaz aylarında çok sıcak olduğunu, bu nedenle dışarı çıkamadığını anlatan Saraçoğlu, "Dışarıya çıkmak biraz zor oluyor. Marketsenin uygulamasını güvenle kullanıyorum. Çok kısa sürede sağ olsunlar istediklerimi getiriyorlar. Hem sıcağa çıkmamış, yorulmamış oluyorum hem de kısa sürede elimde oluyor ürünler. İstediğim saatte de ürünleri getiriyorlar. Bu konudan çok memnunum." dedi.







