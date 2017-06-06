"Sıra dışı imam"ın renkli dünyası

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da 18 yıldır imamlık yapan Muhammed Kemal Ballı, hobileriyle sıra dışı bir görüntü çiziyor.

Yeni Hal Camisi imamı 37 yaşındaki Ballı, sosyal yaşamı ile çevresindekileri şaşırtıyor. Motosiklet kullanıp, masa tenisi ve bilardo oynayan Ballı, şiirler yazıp arkadaş çevresinde türküler mırıldanıyor.

İHH Arama Kurtarma Gönüllüsü olarak zor durumdaki insanların yardımına koşabilmek için hazır bekleyen "sıra dışı imam", gençleri camiye çekebilmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Girdiği ortamlar sayesinde gençlerle kaynaşıp cemaati artırmaya çalışan Ballı, bu yaştakileri camilere çekebilmek için cuma günleri yemek ikramında bulunuyor, namaza erken gelenlere de ücretsiz internet imkanı sağlıyor.

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve 18 yıl önce girdiği sınavı kazanıp imam olan Ballı, mesleğini çok sevdiğini belirterek, ibadetini ve camideki görevini aksatmadan çeşitli aktiviteler yaptığını söyledi.

Bazı hobilerinin önceleri cemaatten kısmen de olsa tepki aldığını ifade eden Ballı, ancak zamanla alışan cemaatin şimdilerde kendilerine destek bile olduğunu vurguladı.

Yaptıkları sayesinde özellikle gençlerle daha kolay iletişim kurabilme imkanı yakaladığını anlatan Ballı, "Bilardo oynadığım ilk zamanlarda cemaatim karşı geldi ama daha sonra bu duruma alıştı. Özellikle motosiklet sürerken tepki aldım. Zamanla cemaatim buna da alıştı. 'Hocam sen bir imamsın neden motora biniyorsun' diyen de oldu. Oysa ki yaptıklarımın hiçbir zararı yok, zaman geçiriyoruz. Gençler ile bir araya geliyoruz ve bu şekilde gençleri daha çok kazanmış oluyoruz." diye konuştu.

Cuma namazı öncesinde cemaate yemek ikramında bulunduğunu, namaza 1,5 saat erken gelen cemaate ise ücretsiz internet imkanı sunduğunu belirten Ballı, bu uygulamasının özellikle gençleri camiye çektiğini dile getirdi.

Ballı, şöyle konuştu:

"Namaz öncesi interneti ücretsiz veriyorum ama namaza yarım saat kala vaazı dinlesinler diye interneti kesiyorum. Özellikle gençlerin camiye gelmesini teşvik amacıyla böyle bir uygulama başlattım. Ben gençlerin gittiği ortamlara giderek onlara örnek olmaya çalışıyorum. Onlar da benim camime gelip namaz kılıyor. Zaman zaman saz kursuna katılıyorum. Ezgi, ilahi ve türküler söylüyorum. Masa tenisi, bilardo oynuyorum. Pikniklere gidiyoruz, futbol maçı yapıyoruz. Açıkçası bana 24 saat yetmiyor."

- Cemaat memnun

Cami cemaatinden Osman Turgut ise vakit namazlarını fırsat buldukça camide kıldığını söyledi.

Muhammed Kemal Ballı'nın sosyal yönden çok aktif biri olduğunu dile getiren Turgut, "Hocamız, aynı zamanda İHH acil kurtarma ekibinde de görev yapıyor. Tabii hocamız imamlığını da aksatmıyor. Yaptığı işler güzel. Kendisini beğeniyoruz. Aktif birisi. Allah başarılarının devamını eylesin." diye konuştu.