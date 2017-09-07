"Sırbistan, Bosna Hersek'in gerçek dostudur"

SARAYBOSNA (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan, Bosna Hersek'in gerçek ve dürüst dostudur. Bunu zamanla göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Saraybosna'yı ziyaret eden Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Covic, Konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Sırp üyesi Mladen İvanic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından Covic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Vucic, kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "Sırbistan, Bosna Hersek'in gerçek ve dürüst dostudur. Bunu zamanla göstereceğiz." diye konuştu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini ele aldıklarını aktaran Vucic, son dönemde gündeme gelen sınır meselesine de işaret ederek, "Sınır sorununun yüzde 97'lik kısmı çözüldü. Geriye sadece yüzde 3'lük kısmı kaldı. Bunu da en kısa zamanda çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aleksandar Vucic, Bosna Hersekli yetkililerle turizm ve ticaret alanında yapılacak projeleri de değerlendirdiklerini söyleyerek, "Altyapı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Sadece Belgrad ile Saraybosna'yı değil, Trebinje ile Belgrad'ı ve Saraybosna ile Novi Pazar'ı da birbirine bağlamak istiyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar 525 milyon avro olduğunu hatırlatan Vucic, "Bizim için bu bölgedeki en yüksek miktar. Bosna Hersek için de öyle olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sırbistan'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda da Bosna Hersek'i desteklediğini dile getiren Vucic, ülkesinin her zaman Bosna Hersek'e destek olacağını sözlerine ekledi.

- "Yeni bir başlangıç"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dragan Covic de Sırp cumhurbaşkanı ile iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını görüştüklerini belirterek, sınır meselesinin de en kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade etti.

Karadağ ile sınır sorununu çözdüklerini hatırlatan Covic, "Bugünkü gibi hareket edersek, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın da desteğiyle çok kısa zamanda ortak bir çözüme ulaşabiliriz. Bu şekilde, Bosna Hersek'teki herkese geleceğe bakmaları ve geçmişle çok meşgul olmamaları mesajını verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aleksandar Vucic'in Bosna Hersek ziyaretinin iki ülkenin devlet başkanlıkları arasında yeni bir başlangıç olacağını kaydeden Covic, "Bugün konuştuklarımızı en kısa sürede hayata geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Vucic, Bosna Hersek'teki temaslarına yarın da devam edecek. Sırp Cumhurbaşkanı yarın da Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek.