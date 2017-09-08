Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'i ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Geçmişi unutmak zorunda değiliz. Bunun için kimse bizi zorlamıyor, kimse bunu istemiyor. Ancak geleceğe, çocuklarımıza odaklanmalıyız." dedi.

Vucic, başkent Saraybosna'daki temaslarının ikinci gününde, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendiren Vucic, Sırbistan'ın Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu yineledi.

Vucic, iki ülke arasındaki meselelerin çözülmesi ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atacaklarını vurgulayarak, bunun için karşılıklı çaba gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 2 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vucic, "Bunun için çalışacak, mücadele edeceğiz." dedi.

Vucic, geleceğe dönük olmanın önemine işaret ederek, "Geçmişi unutmak zorunda değiliz. Bunun için kimse bizi zorlamıyor, kimse bunu istemiyor. Ancak geleceğe, çocuklarımıza odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini de yıl sonuna kadar Sırbistan'da ağırlamak istediğini dile getiren Vucic, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak büyük bir adım olacağını vurguladı.

Vucic, Sırbistan'ı "öcü" olarak göstermeye gerek olmadığına ve Bosna Hersek'in dürüst bir dostu olduklarına dikkati çekerek, "Sırbistan'ın Bosna Hersek'e yaklaşımına bakın. Sırbistan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü hiçbir zaman mesele haline getirmemiş, hiçbir zaman içişlerine karışmamıştır." dedi.

- Yıl sonuna kadar ortak hükümet toplantısı

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic de iki ülke hükümetleri arasında yıl sonuna kadar ortak toplantı düzenleneceğini belirterek, toplantının Sırbistan'da yapılacağını açıkladı.

Ekonomik ve ticari anlamda Sırbistan'ın kendileri için en önemli partnerlerin başında geldiğini söyleyen Zvizdic, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak projelerin de görüşmede ele alındığını aktardı.

Zvizdic, Batı Balkan ülkelerinin tek başına küçük pazarlar olduğunu ve bu nedenle ciddi yatırımcıların ilgisini çekemediğini kaydederek, "Ancak ortak projeler sunup üçüncü pazarlarda birlikte hareket edersek, yeni yatırımlar için ilgi çekici bir bölge olabiliriz." dedi.

Vucic, Bosna Hersek ziyareti kapsamında ayrıca, ülkedeki yasama organları Temsilciler Meclisi ve Milletler Meclisi yetkilileriyle de bir araya geldi.