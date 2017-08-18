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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türk yatırımcılara çağrı

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Sevgili Türkler, başka yerler aramayın. Bizler size başkalarından alacağınız tekliflerin çok daha iyisini sunarız"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türk yatırımcılara çağrı

VLADİCİN HAN/BELGRAD - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türk yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet ederek, "Sevgili Türkler, başka yerler aramayın. Bizler size başkalarından alacağınız tekliflerin çok daha iyisini sunarız." dedi.

Vucic, otomobil yedek parçası üreten Teklas Otomotiv'in, Sırbistan'ın güneyindeki Vladicin Han kentinde inşa edilecek üretim tesislerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Teklas'ın, 2020 yılına kadar tamamlanması planlanan üretim tesislerinde bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi.

Türk yatırımcıların yine ülkenin güneyinde yer alan Zitoradja ve Lebana kentlerinde de fabrika açacağını aktaran Vucic, bölgenin mevcut durumunun düzeltilmesi için daha fazla yatırımcıya ihtiyaç duyulduğunu ve bölgeden geçecek olan otoyol projesinin de buna katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 200 iş adamından oluşan bir heyetle yakın zamanda Sırbistan'ı ziyaret edeceğini anımsatan Vucic, Türk yatırımcılara seslenerek, "Sevgili Türkler, başka yerler aramayın. Bizler size başkalarından alacağınız tekliflerin çok daha iyisini sunarız." dedi.

Vucic, Türk yatırımcıların, çalışanlarına karşı düşünceli davrandığını ifade ederek, Teklas'ın, çalışanların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için havuz yaptırdığını söyledi.


- "Bu bir başlangıç"


Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de Türk yatırımcıların, yatırım için Sırbistan'ı seçmelerinin nedeninin, ülkenin coğrafi konumu ve yetenekli iş gücünün yanı sıra Sırbistan'ın yatırımcılara kolaylık sağlaması olduğunu vurguladı.

Yerel halkın, yabancı yatırımcıları kendi topraklarına sorunsuz kabul ettiğini belirten Bilgiç, "Hükümetin yardımı olmadan yatırım yapmamız çok zor olurdu. Burada ağır basan misafirperverlik oldu. Yatırımcılarımız yabancılık çekmiyor. Bu bir başlangıç. Bizler buraya yatırım yaparak burada kalmaya karar verdik." diye konuştu.

Teklas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raul Danon ise Sırbistan'a yatırım yapmanın isabetli bir karar olduğunu söyledi.

Törene, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Ulaştırma, İnşaat ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic de katıldı.


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