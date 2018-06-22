BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Sırbistan-İran İş Forumu" düzenlendi.

15. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) oturumu kapsamında düzenlenen iş forumuna Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomüniskasyon Bakanı Rasim Ljajic ile İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari de katıldı.

Forumun açılışında konuşan Rasim Ljajic, İranlı iş adamlarına yatırım çağrısında bulunarak, Sırbistan'ın kapılarının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

Ljajic, Sırbistan'ın İran vatandaşlarından vize istemeyen nadir Avrupa ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Belgrad-Tahran uçuş seferlerimiz var. Ülkemize yalnızca turistlerin değil, yatırım yapmak isteyenlerin de gelebilmesi için gerekli tüm şartlara sahibiz." dedi.

Sırbistan'ın sahip olduğu siyasi istikrar sayesinde geçen yıl, bölgede en fazla yatırım yapılan ülke olduğunu anımsatan Ljajic, Sırp iş adamlarına da İran'ın potansiyellerinden yararlanma tavsiyesinde bulundu.

Ljajic, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması için girişimler başlatıldığını aktararak, Sırbistan'ın İran'a ihracatını artıracağını vurguladı.

Enerji, inşaat, tarım ve turizmin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde kilit role sahip alanlar olduğuna işaret eden Ljajic, "Bugüne kadar, İran ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik daha büyük bir istek ve ekonomik hazırlığa sahip olmamıştık." değerlendirmesinde bulundu.





- "İki ülke arasında büyük benzerlikler var"





Şeriatmadari ise Balkanlarda büyük bir stratejik öneme sahip Sırbistan'ı desteklediklerini belirterek, "Sırbistan'ın bu bölgedeki rolünü önemli kılan, barış ve istikrarın korunması için yaptıklarıdır." dedi. İran'ın da benzer şartlar altında, barış ve istikrarı korumaya çalışmasının iki ülke arasında büyük benzerlikler görülmesine neden olduğunu söyleyen Şeriatmadari, "Siyasi ilişkilerimizin en üst seviyede olmasının nedeni de budur." dedi.

Şeriatmadari, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmede kendisine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin davet mektubunu ilettiğini aktararak, Vucic'in çok sayıda Sırp iş adamını İran'a getireceğinden umutlu olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının 2017'de yapıldığını hatırlatan Şeriatmadari, direkt uçuşların da mart ayında başlatıldığını ve Belgrad ile Tahran arasında hava köprüsü oluşturduklarını söyledi.



