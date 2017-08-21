Sırbistan Makedonya'daki diplomatlarını geri çağırdı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın, Üsküp Büyükelçiliğinde görev yapan tüm personelini geri çağırdığı bildirildi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, devlet televizyonu RTS'ye yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik personelinin istişare için başkent Belgrad'a çağrıldığı doğrulandı.

Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic'in gün içerisinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Öte yandan, Makedonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sırbistan'ın böyle bir karar alma sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Makedonya'nın bağımsızlığını da tanıdığı Kosova'nın UNESCO üyeliğini desteklemesi nedeniyle geçen ocak ayında gerilmişti.

O dönemde Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Makedonya'yı anayasal ismi olan "Makedonya Cumhuriyeti" olarak tanıdıkları için büyük hata yaptıklarını ifade etmişti. Dacic daha sonra da "Makedonya bize nasıl davranırsa, biz de onlara öyle davranırız." açıklamasında bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve bugüne kadar 100'den fazla ülke tarafından tanınan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.