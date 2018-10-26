Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Sırbistan, Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

- Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic: - "Türk Akımı Projesi, tüm bölge için önemli. Sırbistan bu boru hattına dahil olmaya hazır"

Sırbistan, Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor
banner17

BELGRAD (AA) - Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Türk Akımı Projesi'nin tüm bölge için önemli olduğunu belirterek, "Sırbistan bu boru hattına dahil olmaya hazır." dedi.

Antic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrasya Enerji Güvenliği Forumu'nda, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı Projesi'nin önemine değindi.

Bu projenin Balkanlar'ın enerji güvenliği açısında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Antic, "Türkiye üzerinden 10 ila 15 milyar metreküp gazın, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya geçmesi bizim enerji güvenliğimizi geliştirmemiz açısından büyük bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Antic, Sırbistan'ın bu boru hattına dahil olmaya hazır olduğunu kaydederek, "Ancak bu, Bulgaristan ve Macaristan gibi komşu ülkelerimize de bağlı." diye konuştu.

Foruma katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da projenin Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan yönünde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Szijjarto, AB'nin Rusya ile Batı Avrupa arasındaki yakın iş birliğine rağmen, bu projeye karşı saldırgan bir tavır sergilediğini savundu.

Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin Rusya ile iş birliği yapmakla suçlandığına dikkati çeken Szijjarto, "Daha derine baktığınızda Batı Avrupa ile Rusya arasında da bir iş birliği var. Ayrıca bu iş birliği, sadece enerji alanında değil, daha da kapsamlı." ifadelerini kullandı.

Foruma, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı George Stathakis ile Nepal Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Barsaman Pun da katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrasya Enerji Güvenliği ForumuBelgradPeter SzijjartoTürk Akımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1