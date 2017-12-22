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Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek

- Sırbistan ve Bosna Hersek'te Filistin'e destek mitingleri düzenlendi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi protesto edildi

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Filistin'e destek

BELGRAD/ZENİCA (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Bosna Hersek'in Zenica şehrinde Filistin'e destek mitingleri düzenlendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi protesto edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Siyah Giyen Kadınlar Derneğince "Kuşatmaya son" sloganıyla Filistin'e ve Filistin halkına destek amacıyla miting düzenlendi.

Knez Mihajlova Caddesi'nde toplanan grup, üzerinde "Siyah Giyen Kadınlar Savaşa Karşı" yazılı pankart açarken, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Dernek üyeleri, sivil Filistin halkıyla dayanışma içerisinde ve Batı Şeria ile Gazze bölgelerinin kuşatılmasına karşı olduklarını anlattıkları el ilanlarını da yoldan geçenlere dağıttı.

Bu arada, dağıtılan el ilanlarını almak istemeyen İsrailli bazı turistler ise mitinge tepki amacıyla geleneksel dans gösterisi yaptı.

- Zenica'daki protesto

Bosna Hersek'in Zenica şehrinde de ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi protesto edildi.

Bosna Hersek'teki Filistinliler Birliğince düzenlenen protestoya katılan grup, ellerinde "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Filistinliler Birliği Başkanı ve Filistin'in eski Saraybosna Büyükelçisi Mecid Maruf, burada yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Filistin'in yanında olduğuna işaret ederek, geçen hafta da başkent Saraybosna ve Tuzla şehirlerinde protestolar düzenlediklerini anımsattı.

Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren Maruf, Kudüs'ün "Trump'a ait bir mülk olmadığını" vurguladı.

Maruf, "Trump, daha önce gayrimenkul alım satımıyla ilgileniyordu. Bunu hala yapıyor. Büyük bir gücü temsil eden bir ülkenin başkanlığına seçildiğini ve buna uygun davranması gerektiğini unutuyor." ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan Mustafa Pivic ise Trump'ın "bir avuç dolarla her şeyi satın alabileceğini" sandığını vurgulayarak, "Ama bunu başaramayacak." dedi.

Kahraman Filistin halkına destek için toplandıklarını söyleyen Safvet Halilovic de Trump'ın Kudüs kararını kınadıklarını ifade etti.

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