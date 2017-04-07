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Sırbistan'da askeri uçak düştü

- Eğitim uçuşu sırasında düşen uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti

Sırbistan'da askeri uçak düştü

BELGRAD - Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Sabac şehri yakınlarında, eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen askeri uçağın iki pilotu hayatını kaybetti.

Eski Yugoslavya döneminde üretilen "Super Galeb G-4" tipi askeri uçak, yerel saat ile 10.30 sıralarında Sabac şehri yakınındaki Slatina köyüne düştü.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uçağın düşme sebebinin henüz tespit edilemediği belirtilerek, pilotlar Yarbay Nenad Culibrk ve Yüzbaşı Dejan Pandurovic'in kazada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sırbistan Savunma Bakanı Zoran Djordjevic'in kaza ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, Slatina köyündeki bir evin yakınına düşen uçağın, civardaki Varna köyü üzerinde alçak uçuş yaptığını aktardı.

"Super Galeb G-4" tipi askeri uçaklar, eski Yugoslavya döneminde 1983-1992 yıllarında üretildi. Daha çok pilotların eğitiminde kullanılan bu uçakların, halen Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'da kullanıldığı biliniyor.

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