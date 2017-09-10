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Sırbistan'da toplu sünnet şöleni

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da toplu sünnet şöleni düzenlendi.Bayrampaşa ve Pendik belediyelerinin desteğiyle Türkiye'de faaliyet gösteren Sancak Dostları...

Sırbistan'da toplu sünnet şöleni

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Bayrampaşa ve Pendik belediyelerinin desteğiyle Türkiye'de faaliyet gösteren Sancak Dostları Vakfınca bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sancak'ta Toplu Sünnet" etkinliğinde, 130'dan fazla çocuk sünnet edildi.

Novi Pazar'daki Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe Türkiye'den de çok sayıda davetli katıldı.

Sancak Dostları Vakfı Başkanı Salih Akgül, söz konusu etkinliği Sancaklılarla bu bölgelerden Türkiye'ye göç etmiş vatandaşları yakınlaştırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Akgül, Türkiye'de yaşayan Boşnaklar olarak iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Novi Pazar Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Bisevac da yaptığı konuşmada, İslam'da sünnetin önemine işaret ederek, "Bu yıl 7'ncisi düzenlenen toplu sünnet geleneği kapsamında, Türkiye'deki dostlarımız sayesinde bugüne kadar Novi Pazar'da yaklaşık bin çocuk sünnet edildi." dedi.

Etkinlik kapsamında, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edilirken, Türkiye'den bağışta bulunan kişilere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Öte yandan, Sancak bölgesindeki Tutin şehrinde de İzmit Belediyesinin desteğiyle aynı vakıf tarafından 60 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

"Sancak'ta Toplu Sünnet" projesi kapsamında Sırbistan ve Karadağ genelinde, 7 yılda yaklaşık 3 bin çocuk sünnet edildi.




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Novi PazarSancakSancak Dostları VakfıToplu SünnetTürkiye
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