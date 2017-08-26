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Sırbistan'da "Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali"

- Kartepe Belediyesi, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde, Türk ve Balkan coğrafyasının ortak değerlerinden birçok sanatın sergilendiği "Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali" düzenliyor

Sırbistan'da

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak Bölgesi'nin en büyük şehri Novi Pazar, Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali"ne ev sahipliği yapıyor.

Türk ve Balkan coğrafyasının ortak değerlerinden birçok sanatın sergilendiği şehrin merkezinde düzenlenen festival, Novi Pazarlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay, belediye olarak Kocaeli'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivali, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve ortak değerleri hatırlatmak amacıyla Balkan coğrafyasına taşımaya karar verdiklerini aktardı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile istişare ederek birlikte hareket ettiklerini belirten Ay, "Üç aydır hazırlık yapıyoruz, bugün itibariyle kortej yürüyüşü ve sahne programıyla da festivali başlatmış olduk." dedi.

Aynı zamanda festivalin koordinatörlüğünü yapan Ay, iki gün sürecek festivali ziyaret edenlerin, Türk ve Balkan coğrafyasının ortak değerleri olan ve unutulmaya yüz tutmuş katı sanatı, ebru sanatı, hat sanatı, çinicilik gibi sanatları uygulamalı olarak görebileceklerini ifade etti.

Festivalde, nakış, tel kırma ve cam üfleme gibi sanatlara da yer verildiğini belirten Ay, Kartepe Belediyesi çocuk mehteran takımı ile halk oyunları ekibinin de festival kapsamında sahne alacağını vurguladı.

Novi Pazar Türk Kültür Merkezi Müdürü Almira Suljevic de yaklaşık bir ay önce Kartepe Belediyesi'nde düzenlenen festivale katıldıklarını anımsatarak festivalin Sırbistan'da da ilgi göreceğine kanaat getirdiklerini söyledi.

Suljevic, festivalin önemine işaret ederek, "Kültürlerimizin benzerliği herkesin malumu. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş olan değerler bizde de aynı şekilde unutuluyor. Festivalde yer alan her şeyin son derece ilginç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Daha önce dokuma tezgahı görmemiş çocukların söz konusu festival sayesinde dokuma sanatıyla da tanışma fırsatı bulacağına dikkati çeken Suljevic, festivalde, yerel halk için atraksiyon olacağını düşündüğü okçuluğa da yer verileceğini sözlerine ekledi.

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