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Sırbistan'ın Makedonya'daki diplomatlarını geri çağırması

- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: - "Sırbistan kurumları aleyhine son derece saldırgan istihbarat faaliyetleri söz konusu"

Sırbistan'ın Makedonya'daki diplomatlarını geri çağırması

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Makedonya'daki büyükelçiliğinde çalışan tüm diplomatların istişare için geri çağrılmasına ilişkin, "Sırbistan kurumları aleyhine son derece saldırgan istihbarat faaliyetleri söz konusu." dedi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vucic, ülkesindeki ilgili makamların kendisine ve hükümete konuyla ilgili önemli deliller sunduğunu belirterek Makedonya'da Sırbistan kurumları aleyhine son derece saldırgan istihbarat faaliyetlerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Vucic, son gelişmelere rağmen komşuları Makedonya ile dostane ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sırbistan'ın kendi çıkarlarını koruduğunun altını çizen Vucic, iki ülkenin ilişkilerini karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Vucic, mevcut durumun 7 ila 10 günde normale döneceğine inandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, konuyla ilgili gerekli açıklamanın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacağını belirterek "Sorunu birlikte çözmeye çalışıyoruz. Bu, küçük bir sorun değil." ifadelerini kullandı.

- Son dönemde ilişkiler gerildi

İki ülke arasındaki ilişkiler, Makedonya'nın bağımsızlığını da tanıdığı Kosova'nın UNESCO üyeliğini desteklemesi nedeniyle geçen ocak ayında gerilmişti.

O dönemde Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Makedonya'yı anayasal ismi olan "Makedonya Cumhuriyeti" olarak tanıdıkları için büyük hata yaptıklarını ifade etmişti. Dacic daha sonra da "Makedonya bize nasıl davranırsa, biz de onlara öyle davranırız." açıklamasında bulunmuştu.

Sırbistan tarafı son olarak Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki büyükelçilikte çalışan tüm diplomatlarını istişare için Belgrad'a çağırmıştı.


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