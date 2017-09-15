Sirkeli Höyüğü'ndeki kazılar eski çağlara ışık tutuyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da uzun yıllardır kazıların sürdürüldüğü Sirkeli Höyüğü'ndeki çalışmalarda bulunan Demir ve Geç Tunç çağlarına ait kalıntılar, geçmişe ışık tutuyor.

Çukurova'nın en büyük höyüklerinden biri olan Sirkeli'de kazı çalışmaları, 2006'dan beri Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bern Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Alanda, Suriye'deki Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e karşı kazandığı zaferle ünlenen Hitit Kralı II. Muvattalli'nin kaya kabartması da bulunuyor.

Kazı Heyeti Başkanı, Bern Üniversitesinden Prof. Dr. Mikro Novak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, höyükteki çalışmaların 1930'lu yıllarda, küçük çaplı kazılar ve yüzey araştırmasıyla başladığını bildirdi.

Sonraki senelerde yapılan kazılarda ise "burada hangi dönemlerde yerleşim olduğu, nerelerle ilişkisinin bulunduğu, şehrin büyüklüğü ve şehirleşme sürecine" ilişkin sorulara yanıt bulunmaya çalışıldığını anlatan Novak, bu sezon yaklaşık 2 ay süren kazılara Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İtalya ve Almanya'dan arkeologların katıldığını söyledi.

Sezon kazısında üç aşamada çalışma yürüttüklerini belirten Novak, çalışmalarda Demir ve Geç Tunç çağlarına ait çok sayıda kalıntıya rastladıklarını ifade etti.

Ceyhan Nehri kenarındaki kayanın üzerinde yer alan, Hitit hiyeroglif yazısıyla Kral II. Muvattalli'nin isminin yazılı olduğu kabartmada da bu sezon gözle görülemeyecek özelliklerin tarandığını dile getiren Novak, şöyle devam etti:

"Bu taramadan ilginç detayların çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu sezon kazılarda Demir Çağı'na ait sur duvarında çalışmalara devam edildi. Plato kısmında II. Muvattalli'ye ait kaya kabartmasının hemen arkasında bulunan, kutsal alan olarak düşünülen bölümde kazılara devam edildi. O çalışmalar sonucunda Geç Tunç Çağı'na tarihlenen bulgular ortaya çıktı. Höyüğün en yüksek kısmındaki çalışmalara devam edildi. Burada daha önceki jeofizik araştırmalarında büyük boyutlu kamu binaları olarak tahmin ettiğimiz binaları açığa çıkarmayı umuyorduk ve çalışmalar sonucu bunların bir kısmına ulaştık. Bu sezon kazılarda bazı tohumlar bulduk. Bunların incelemesini yaparak, o dönemde insanların yeme içme kültürüne dair bir şeyler söyleyebileceğiz. Geç Tunç Çağı tabakasında bulduğumuz tohumlarla ilgili inceleme sürüyor."

Novak, kazılarda seramik kapların üzerinde silindir mühürle yapılmış Hitit hiyeroglif yazısının da tespit edildiğini, ayrıca çok sayıda metal buluntular ve seramik kapların gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

- II. Muvattalli kabartması ünik bir yapı

Novak, bir elini başının önüne doğru kaldırmış, diğer eliyle ucu kıvrık bir kılıç tutan II. Muvattalli'nin kaya kabartmasının burada olmasının Sirkeli'yi özel bir mekan haline getirdiğini vurguladı.

Ceyhan Nehri kenarında başka bir kayanın üzerinde antik dönemde yapılmış ve silinmiş olan kaya kabartmasının Muvattalli'nin oğluna ait olabileceğini düşündüklerini bildiren Novak, bununla ilgili inceleme ve araştırmanın da sürdüğünü söyledi.