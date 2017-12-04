Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

"Sırlar ve Otomobiller" sergisi açılıyor

- Nostaljik ve son model otomobillerin endüstriyel seramik üzerine 'sıraltı tekniği' ile işlendiği eserler, sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUN (AA) - Endüstriyel seramik karo üzerine farklı marka ve model otomobillerin, 'sıraltı tekniği' ile motiflendiği eserler, "Sırlar ve Otomobiller" sergisinde görücüye çıkıyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim görevlisi Levent Vardal, yaklaşık 1,5 yılda hazırladığı farklı ebatlardaki 100'ün üzerinde eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kendi alanının tekniği ile seramikler üzerine otomobilleri resmeden Vardal'ın ilk kişisel sergisi "Sırlar ve Otomobiller", 7 Aralık Perşembe günü Nişantaşı'ndaki Galeri Abay'da kapılarını açıyor.

Zamana şahitlik eden otomobillerin sanatseverler ve otomobil tutkunları üzerinde güçlü ve etkili duygular bırakması beklenen serginin, 17 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacağı bildirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Levent VardalMarmara Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSırlar Ve Otomobiller Sergisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5