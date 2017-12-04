"Sırlar ve Otomobiller" sergisi açılıyor

İSTANBUN (AA) - Endüstriyel seramik karo üzerine farklı marka ve model otomobillerin, 'sıraltı tekniği' ile motiflendiği eserler, "Sırlar ve Otomobiller" sergisinde görücüye çıkıyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim görevlisi Levent Vardal, yaklaşık 1,5 yılda hazırladığı farklı ebatlardaki 100'ün üzerinde eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kendi alanının tekniği ile seramikler üzerine otomobilleri resmeden Vardal'ın ilk kişisel sergisi "Sırlar ve Otomobiller", 7 Aralık Perşembe günü Nişantaşı'ndaki Galeri Abay'da kapılarını açıyor.

Zamana şahitlik eden otomobillerin sanatseverler ve otomobil tutkunları üzerinde güçlü ve etkili duygular bırakması beklenen serginin, 17 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacağı bildirildi.





