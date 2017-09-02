Şırnak modern görünüme kavuşuyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla neden olduğu tahribat, devlet ve görevlendirme yapılan belediyenin desteğiyle gideriliyor. İmar çalışmalarıyla terörün izlerinin silinmeye başladığı kente, yenilenen yollar, ışıklandırılan cadde ve sokaklar ile modern bir görünüm kazandırılıyor.

Düzenlenen müşterek operasyonlarla PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından, Şırnak'ın yeniden imarı ve altyapının yenilenmesi için devlet eliyle başlatılan çalışmalara görevlendirme yapılan belediye de büyük destek sunuyor.

DBP'li yönetim döneminde birçok belediye hizmetinden mahrum kalan Şırnak, belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde hizmetle tanışırken, kent adeta yenileniyor.

Yeniden imar çalışmalarıyla terörün izlerinin silinmeye başladığı kente, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında alt yapı da büyük ölçüde tamamlandı.

Asfalt çalışmalarıyla yollar yenileniyor, aydınlatma projeleriyle cadde ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Vatandaşlar hummalı çalışmalarla kente kazandırılan modern görünümden memnuniyet duyuyor.

- "Şırnak'ta gözle görülür bir değişim var"

Vatandaşlardan Yasin İlçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak’ta terör saldırıları sonucu ev, iş yerleri ve caddelerin büyük hasar gördüğünü hatırlatarak, kentin yenilenmesi için yoğun çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Belediyeye görevlendirme yapılmasıyla kentin hizmetle tanıştığını vurgulayan İlçi, vatandaşın parasının vatandaşa hizmet olarak geri döndüğünü bildirdi.

İlçi, "Şırnak'ta gözle görülür bir değişim var. Yıkılan evlerin yerine modern evler yapılıyor. Yollar, altyapının yenilenmesi, ışıklandırma gerçekten kente ayrı bir hava katmış. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Adem Uçar, kentin cadde ve sokaklarının aydınlatılmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, ailece huzur içinde gezebilecekleri mekanların yapıldığını, kenti daha huzurlu günlerin beklediğine inandığını kaydetti.

Resul Koluman, terör saldırıları nedeniyle tahribata uğrayan şehrin ihyası için çaba gösteren devlet yetkililerine teşekkür etti.

Terör saldırıları sonucu büyük oranda zarar gören Şırnak'ın modern bir görünüme kavuştuğunu gözlemlediğini anlatan Koluman, "Alt ve üst yapısıyla şehir hak ettiği değeri bulmaya başladı. Aydınlatma direkleriyle şehrimiz modern bir şehir görünümüne kavuştu. Yıkılan evlerimizin yapımına da başlandı. Bir yıl içinde şehrin çok daha farklı bir görünüme ve huzura kavuşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mardin'in Midyat ilçesini ziyarete gelen Emin Elmas, 3 yıl önce de kente geldiğini ve yaşanan gelişmeyi fark ettiğini, belediye hizmetlerinin gözle görülür şekilde kentte fark yarattığını vurguladı.

Yolların düzenlendiğini, parkların yapıldığını, sosyal alanların oluşturulduğunu, eski yapıların yerine modern yapıların inşa edildiğini gördüğünü bildiren Elmas, bu kadar kısa zamanda kentte bu ölçüde değişim ve ilerleme yaşanacağını tahmin bile etmediğini ifade etti.

Elmas, "Caddelerin ışıklandırılması da çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Kente ayrı bir özellik katmış. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor"

Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu da kentte 105 kilometre sıcak asfalt çalışmasına başladıklarını, bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi ile Gaffar Okan ve Uludere caddelerinde yaklaşık 20 kilometrelik asfaltın tamamlandığını bildirdi.

Yaya geçişlerinin sağlanması, kaldırımların ve refüjlerin yeniden düzenlemesi ve yeşillendirmenin devam ettiğini kaydeden Bedirhanoğlu, refüjlerdeki düzenleme ile caddelerin modern görünüme kavuştuğunu anlattı.

"Şırnak halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." diyen Bedirhanoğlu, eskiyen, çevresini dahi aydınlatmayan direklerin sökülerek yerine daha modern, estetik, göze hitap eden ve aydınlatma kapasiteleri son derece yüksek, palmiye şeklini andıran aydınlatma direklerinin takıldığını anlattı.

Bedirhanoğlu, iki günde 49 aydınlatma direğinin belirlenen noktalara yerleştirildiğini, 140 aydınlatma direğinin daha kentte kazandırılacağını sözlerine ekledi.



