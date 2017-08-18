Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erkan:

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite bünyesinde konservatuvar açılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Prof. Dr. Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yerleşkesinde büyük bir gölet bulunduğunu, fakültelerin, kütüphane ve sosyal tesislere olan mesafesi eşit bir şekilde olacak şekilde hilal şekilde konumlandığını, çok güzel bir kampüsleri bulunduğunu bildirdi.

Bu yıl kullanılmayan sosyal tesisleri açacaklarını, öğrenciler için bütün sosyal alanları değerlendireceklerini dile getiren Erkan, çalışmalarını öğrenci odaklı yapacaklarını, kayıt yaptıran öğrencilerin memnun kalacağını belirtti.

Erkan, "İnşallah önümüzdeki dönem, bu dönem yaşanan sıkıntılar yaşanmayacak çünkü bir kampüs hayatı olduğunu ve bu güzel kampüsün etrafının yeşillendirilmesinden tutun sosyal tesislerin aktif hale getirilmesine kadar birçok çalışma yapılacak. Öğrenci kontenjanı olarak İlahiyat Fakültesi ile İnşaat Mühendisliği verilen kontenjanlar kadar öğrenci aldı." dedi.

Enerji Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümünün talep yetersizliğinden dolayı 3 yıl önce kapandığını dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Ziraat Fakültesi bir dönem kapanmış, bu yıl 8 öğrenci gelmiş, eğer 2 öğrenci daha bulamazsak bu da gelecek sene kapanacak. Ancak biz YÖK'e mağdur olduğumuzu, öğrencilerin terörden dolayı yaşanan sıkıntılardan dolayı tercih etmediğini bildirip ek taleplerle açık tutabiliyoruz, 2 yıldır da öyle açık tutulmuş. Maden Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği için 15'er ek kontenjan istedik ve bunlara burs ayarlayabileceğimizi söyledik. Tabii ki kitapçığa girmeden tekrardan ilana çıkılması biraz sıkıntılı ama bunları başarmaya çalışacağız, yani tekrardan kitapçıklara basılacak. Maden Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ikisi de Şırnak için hayati önemi haizdir."

"Konservatuvar açılması için girişimlerde bulunduk. Konservatuvar çok önemli. Konservatuvar Şırnaklı gençlerimizin rahatlıkla genel yetenekle girebileceği bölümler olacak." diyen Erkan, öğrencilerin barınma sorunu olmadığını, erkekler için 500, kızlar için 450 kişilik kız yurdunun bulunduğunu bildirdi.

- Öğrencilere burs imkanı

Öğrencilere burs verilmesi için girişimlerde bulunduklarını, bu konuda Valilik ve iş adamları ile görüştüklerini aktaran Erkan, şöyle devam etti:

"Şırnak'ın önde gelenleri işadamları ile yaptığımız toplantıda, her biri 10 öğrenciye burs verebileceklerini dile getirdiler. 40-50 öğrenciye dışarıdan burs verecek bir kapasitemiz oluştu, inşallah bunu da artıracağız. Çünkü kapanan bölümlerin canlandırılması bizim için çok önemli, teşvik olması gerekiyor ve bu bölümlerin her ilin ve ilçenin kendi bölümlerine sahip çıkması gerekiyor. Öğrencileri buraya teşvik edebilmek amacıyla kampüs alanını sosyal tesislerimizi biraz daha aktif hale getirmemiz ve reklamımızı iyi yapmamız gerekiyor."

"Şırnak Üniversitesi en güvenlikli yerlerden biri. Sosyal alanları işletmeye başladığımızda, güvenlik zaten sağlanmış durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Biz öğrencilerimize teminatını veriyoruz, inşallah huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini göreceklerdir." ifadesini kullanan Erkan, yurt, misafirhane ve lojmanların üniversite yerleşkesi içerisinde bulunduğuna, öğrencilerin yol sıkıntısı yaşamayacağına işaret etti.

Prof. Dr. Erkan, kentin son zamanlarda hep kötü olaylarla anıldığını, bundan dolayı Şırnak'ın imajının zedelendiğini aktararak, üniversite olarak bu imajın düzeltilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bilimsel aktivitelerle kentin tanıtılmasını sağlayacaklarını vurguladı.