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Şırnak Valisi Aktaş güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

ŞIRNAK (AA)- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yol kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ile vatandaşların bayramını kutladı.Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Nuh Mahallesi'ndeki...

Şırnak Valisi Aktaş güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

ŞIRNAK (AA)- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yol kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ile vatandaşların bayramını kutladı.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Nuh Mahallesi'ndeki 4 yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada görevli polis ve jandarma ile yoldan geçenlerin bayramını kutlayan Aktaş, uygulanan güvenlik tedbirleri hakkında vatandaşın görüşlerini sordu.

Güvenlik güçlerine işlemlerin daha kısa sürede tamamlaması talimatını veren Aktaş, polisin vatandaşa gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Aktaş, güvenlik önlemlerinden vazgeçilmesinin mümkün olmadığına işaret ederek "Vatandaşın günlük giriş çıkışlarında onları çok fazla sıkmadan ve onlarla iyi bir diyalog kurarak işimizi yapmamız çok önemli." dedi.

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