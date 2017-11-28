Şırnak Valisi Aktaş:

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Kapalı yaylalarımızda terörle mücadele de istediğimiz noktalara varınca inşallah yasağı kaldıracağız ve Şırnak insanı, ülkenin ekonomisine, tarım ve hayvansal faaliyetlerle çok daha büyük katkılarda bulunacak." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında, Şırnak'ta 51 çiftçiye 37'şer küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Aktaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, projenin kent için çok önemli olduğunu söyledi.

Kentin ekonomisi için tarım ve hayvancılığın önemine işaret eden Aktaş, "İlimizde bugün itibarıyla 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan var. Bu da Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 3'üne tekabül etmektedir. Bu olumsuz şartlara rağmen insanlarımız hayvancılığı bırakmadı. İnşallah sürekli de devam edecekler." diye konuştu.

Bu uğraşın hem yetiştiricinin aile bütçesine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Aktaş, et fiyatlarının düşürülmesi konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının büyük uğraş verdiğini belirtti.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu fiyatları makul seviyelere indirmemiz için hayvan varlığımızı bütün imkanlarımızı kullanarak artırmamız lazım. O noktada Şırnak büyük bir potansiyele sahip. Kapalı yaylalarımızda terörle mücadele de istediğimiz noktalara varınca inşallah yasağı kaldıracağız ve Şırnak insanı, ülkenin ekonomisine, tarım ve hayvansal faaliyetlerle çok daha büyük katkılarda bulunacak."

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bekir Kılıç, bu yıl tarımsal danışmanlık modeline geçtiklerini ifade etti.

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında halk eğitim merkeziyle düzenlenen 11 ayrı kursta 282 kişiye bitkisel ve hayvansal üretim konusunda eğitim imkanı sunduklarını kaydeden Kılıç, koyun yetiştiriciliği eğitimi alan 59 çiftçiye de sertifika verileceğini söyledi.

Daha sonra çiftçilere hediye çekleri, kursiyerlere sertifikaları verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





