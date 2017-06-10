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Şırnak Valisi Su, vatandaşın evinde iftar açtı

- Şırnak Valisi Su: - "Halkımızın her daim yanındayız. Evlerini sofralarını bize açtığı için de kendilerine teşekkür ediyorum"

Şırnak Valisi Su, vatandaşın evinde iftar açtı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, 3 çocuklu bir aileyi ziyaret ederek, birlikte iftar açtı.

Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Şehri Nuh Mahallesi'nde oturan ve 3 çocuğu bulunan işçi Ömer Satan'ın evine konuk oldu.

Aile ile sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Vali Su, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, iftar sofrasını bir aileyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vali Su, "Ailemizle beraber iftar yapmanın mutluluğunu, keyfini tattık. Ailelerini tanıma, dertlerini dinleme fırsatı bulduk. Çok değerli bir ailemiz. Biz de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Halkımızın her daim yanındayız. Evlerini sofralarını bize açtığı için de kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Evlerinde Vali Su'yu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Satan da "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Satan, "Valimiz nerede bir fakir varsa, yardımına koşuyor yanında oluyor. Kimin ne sıkıntısı varsa çözüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim soframıza konuk oldu. Bizlere şeref verdi." ifadelerini kullandı.

Vali Su ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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IftarşırnakŞırnak Valisi Ali İhsan Su
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