Şırnaklı öğrenciler terörün izlerini hafızalarından siliyor

KARABÜK (AA) - Şırnak'ta, terör olaylarından olumsuz yönde etkilenen öğrencilere yönelik, "Biz Birlikte Anadolu'yuz Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim gören 17 kız öğrenci Karabük'ü gezdi.

Kendisini ziyaret eden öğrencileri makamında kabul eden Karabük Valisi Kemal Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Vali Çeber, "Sizleri ilimizde görmekten büyük mutluluk duydum. İnşallah buradan güzel izlenimlerle memleketinize dönersiniz. Burada aldığınız tecrübelerin ilerleyen hayatınızda sizlere yön vermesini diliyorum." dedi.

Öğrenciler daha sonra Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'i ziyaret etti.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, Karabük'teki öğrencilerin de Şırnak'ı ziyaret etmelerinin aynı şekilde önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler bizim misafirimizsiniz. İnşallah üniversitenizi de okumak için Karabük'e geldiğinizde elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un lig maçlarını oynadığı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı, Safranbolu ve Yenice ilçelerini gezdi.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda basketbol yaz spor okulları antrenmanına katılan öğrenciler, daha sonra 100. Yıl Cimnastik Salonu'nda antrenmanlara katıldı.

Ziyaretlerden sonra Karabük Kent Ormanı'nda öğrenciler için piknik düzenlendi.