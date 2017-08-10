Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Şırnaklı öğrenciler terörün izlerini hafızalarından siliyor

- Şırnak Valiliği, Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen, "Biz Birlikte Anadolu'yuz Projesi" kapsamında, köy okullarında eğitim gören 17 kız öğrenci Karabük'ü ziyaret etti

Şırnaklı öğrenciler terörün izlerini hafızalarından siliyor

KARABÜK (AA) - Şırnak'ta, terör olaylarından olumsuz yönde etkilenen öğrencilere yönelik, "Biz Birlikte Anadolu'yuz Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim gören 17 kız öğrenci Karabük'ü gezdi.

Kendisini ziyaret eden öğrencileri makamında kabul eden Karabük Valisi Kemal Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Vali Çeber, "Sizleri ilimizde görmekten büyük mutluluk duydum. İnşallah buradan güzel izlenimlerle memleketinize dönersiniz. Burada aldığınız tecrübelerin ilerleyen hayatınızda sizlere yön vermesini diliyorum." dedi.

Öğrenciler daha sonra Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'i ziyaret etti.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, Karabük'teki öğrencilerin de Şırnak'ı ziyaret etmelerinin aynı şekilde önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler bizim misafirimizsiniz. İnşallah üniversitenizi de okumak için Karabük'e geldiğinizde elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un lig maçlarını oynadığı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı, Safranbolu ve Yenice ilçelerini gezdi.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda basketbol yaz spor okulları antrenmanına katılan öğrenciler, daha sonra 100. Yıl Cimnastik Salonu'nda antrenmanlara katıldı.

Ziyaretlerden sonra Karabük Kent Ormanı'nda öğrenciler için piknik düzenlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Biz Birlikte Anadolu'yuz Projesi"KarabükKemal ÇeberöğrencişırnakZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5