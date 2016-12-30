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Şırnak'ta 103 çiftçiye destek

- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri kapsamında hibe desteği kazanan 103 çiftçiye toplam 618 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Şırnak'ta 103 çiftçiye destek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri kapsamında hibe desteği kazanan 103 çiftçiye toplam 618 büyükbaş hayvan verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, müdürlük bahçesinde düzenlenen törende, kentte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 351 gıda işletmesinin kayıt altına alındığını, bin 874 gıda işletmesinde de denetim yapıldığını söyledi.

Bu yıl Şırnak genelinde üreticilere mazot, gübre analiz, sertifikalı tohum kullanım, hububat ve tahıl, mısır ve çiğ süt olmak üzere toplam 40 milyon 529 bin 159 lira tutarında destek sağladıklarını aktaran Kılıç, Bakanlıkça tarımsal danışmanlık modeline geçildiğini belirtti.

Kılıç, yurt dışından getirilen 618 büyükbaş hayvanın 103 genç çiftçiye dağıtım törenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Genç çiftçilerimizden, almış oldukları hayvanları 3 yıl boyunca işletmelerinde tutacaklarına dair taahhüt alınmıştır. Dolayısıyla 3 yılın sonunda, işletmede bulunan hayvanların çoğalması ile genç çiftçilerimiz daha da karlı çıkacaklardır." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar da bir ülkenin kalkınmasının ancak tarım ve hayvancılıkla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Genç girişimci Raziye Işık da hibe desteği aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak yetkililere teşekkür etti.

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