Şırnak'ta 44 şehit yakınına gezi programı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'taki şehit yakınları, Valilikçe Mersin gezisine gönderildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce terör saldırılarında hayatını kaybeden şehit yakınlarının geziye gönderilmesine yönelik hazırlanan proje Valiliğin onayı ile hayata geçirildi.

Proje kapsamında şehit yakınları, 3 gün boyunca Mersin'de tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek, şehit aileleriyle bir araya gelecek.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nezir Tatar, şehit yakınlarında farkındalık oluşturmak için hazırladıkları projenin Şırnak ve Mersin valiliklerinin onayı ile hayata geçirildiğini söyledi.

Geziye katılan 44 kişinin bugün akşam saatlerinde Mersin'e varıp, otele yerleşeceğini ifade eden Tatar, katılımcıların cumartesi ve pazar günleri de kenti gezeceğini ve Mersin'deki şehit aileleriyle bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulacaklarını belirtti.

Tatar, proje ile bizzat ilgilenen Vali Mehmet Aktaş'a teşekkür etti.

Şırnak Şehit Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu İl Başkanı Mehmet Güngör şehit ailelerinin geziden büyük mutluluk duyduğunu aktararak başka bir kenti görme ve kültürü tanıma açısından 44 kişinin güzel vakit geçireceğini dile getirdi.

Güngör, şehitlerin emaneti olan ailelerinin daha önce Şırnak Valisi olarak görev yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanacağını vurgulayarak projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geziye katılan Hatice Altürk, terör saldırısında yakınlarını kaybettiğine işaret ederek artık huzur istediklerini anlattı.

"Teröristler eşimi, oğlumu, kardeşimi, kuzenimi katletti. Devletimiz bizleri unutmuyor. Onlara her zaman duacıyız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diyen Altürk, Mersin'i görecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehit yakını Ayşe Dursun da Mersin'e gitmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.



Şehit yakınları daha sonra otobüsle Mersin'e uğurlandı.