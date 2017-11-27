Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Birlik'e saldırı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik'e el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Birlik, Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde aracından indiği sırada terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda hafif yaralandı.
Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Birlik'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı sonucu araçta hasar meydana geldi.
Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Birlik, 11 Kasım'da gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'de görevi Rahmet Taşar'a devretmişti.