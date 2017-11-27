Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Facebook Reklam Bu seçim olur hakkı eren yardım kampanyası
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı
Reklamcılık ilkelerini açıkladı
Reklamcılık ilkelerini açıkladı
Vay be dedirtecek icat
Vay be dedirtecek icat
Bakır ihracatı patladı
Bakır ihracatı patladı
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir

Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Birlik'e saldırı

- Eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, aracından indiği sırada terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda hafif yaralandı - Birlik'in aracında hasar meydana geldi

Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Birlik'e saldırı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik'e el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Birlik, Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde aracından indiği sırada terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda hafif yaralandı.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Birlik'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sonucu araçta hasar meydana geldi.

Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Birlik, 11 Kasım'da gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'de görevi Rahmet Taşar'a devretmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cihan BirlikEski AK Parti Merkez İlçe BaşkanıSaldırışırnak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5