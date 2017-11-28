Şırnak'ta eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Birlik'e yapılan saldırı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda hafif yaralanan eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, "Hiçbir baskı, komplo, tuzak bizi sevdamızdan, davamızdan alıkoyamayacak. Bizim görevde olup olmamamız hiç önemli değil. Biz burada partimizin, davamızın bir neferiyiz." dedi.

Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde dün akşam aracına terör örgütü yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda hafif yaralanan Birlik, evinde yakınlarının geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesine gittiği yemek dönüşünde aracının altında patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Çevresindekilerin hemen yanına koştuğunu ve kendisini güvenli bir yere götürdüğünü belirten Birlik, daha sonra hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

"Patlamanın etkisiyle kulaklarım kısa bir süre ses duymada sıkıntı çekti ama çok şükür hafif atlattım." diyen Birlik, olayın parti yetkililerine ilk saldırı olmadığını dile getirdi.

Terör örgütünün köşeye sıkışınca buna benzer saldırılar gerçekleştirdiğine işaret eden Birlik, şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz, Bestler-Dereler, Kato, Gabar ve Cudi'de güvenlik güçlerimiz terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar yapıyor. Bu operasyonlara gölge düşürmek, bir de Şırnak'taki dava arkadaşlarımızı korkutmak, ürkütmek için bu tür saldırılara kalkışıyorlar. Tabii biz bu davaya kefenimizi giyerek çıktık. Yapılan hiçbir baskı, komplo, tuzak bizi sevdamızdan, davamızdan alıkoyamayacak. Bizim görevde olup olmamamız hiç önemli değil. Biz burada partimizin, davamızın bir neferiyiz. Bu tende ter, bu bedende can, bu damarda kan kaldığı sürece biz davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz."



