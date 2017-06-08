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Şırnak'ta güvenlik korucuları iftarda buluştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.Valilik tarafından bir otelde düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, korucularla...

Şırnak'ta güvenlik korucuları iftarda buluştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi.

Valilik tarafından bir otelde düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, korucularla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İftara, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Ercan Yaşin, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, Şehit Aileleri ve Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ile güvenlik korucuları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik KorucuIftarşırnak
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