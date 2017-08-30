Şırnak'ta hamile kadın ve bebeğinin hayatını kaybetmesi

ŞIRNAK (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden Feyruz Polat'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Riskli gebeliği bulunduğu için daha önceki kontrollerinde 3. basamak bir hastanede doğum yapması önerilen ve 27 Ağustos'ta Cizre Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne başvuran, acil uzmanı, çocuk doktoru, genel cerrahi uzmanı ve 2 acil pratisyen nöbetçi doktor ile yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Polat ve bebeğinin ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettişlerin incelemesi sürüyor.

Olaya ilişkin ilçeye gelen Müsteşar Gümüş beraberinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Hasan Aydınlık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, Şırnak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekteri Berzan Miroğlu ile Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Serdar Monis ve Hastane Müdürü Gıyasettin Ucaş'tan bilgi aldı.

Ardından hastanedeki servisleri gezen Gümüş ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hasta ve yakınlarının doktor, ekipman ve hastane talebinde bulunması üzerine Gümüş, Cizre Devlet Hastanesinde bütün eksiklerin tamamlanacağını ve gereken doktor atamalarının yapılacağını belirtti.

Gümüş, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anne ve bebeğinin kaybedildiğini anımsatarak hastanede bu ay itibarıyla 6 hekim göründüğünü belirtti.

"Bunların bir kısmı istifa etmiş, bir kısmı doğum izni için ayrılmış ve bir hekime kadar düşmüş bu şekilde. Ve burada olması gereken hekim yok. Hamile vatandaşımız buraya getiriliyor. Silopi ve Şırnak ile koordinasyon kurulmaya çalışılıyor. Tabii çok riskli ve hızlı şekilde kanama ile kaybettiğimiz bir gebemiz bu." diyen Gümüş, bunun değerlendirilmesinin müfettiş tarafından yapıldığını dile getirdi.

Gümüş, denetim ve teftiş sonuçlarına göre gerekenin yapılacağını anlatarak Cizre Devlet Hastanesinin hem kadrolarının hem de fiziki mekanlarını değerlendirileceğini kaydetti.

- Cizre'ye 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi

Cizre'de ciddi bir kadın ve çocuk nüfusu olduğuna işaret eden Gümüş, ilçeye kadın doğum ve çocuk hastanesi için onay verdiklerini aktararak "Cizre Devlet Hastanemizin yenilenmesi gerekir. Bazı bölümlerini ve bütün projeleri masaya yatıracağız. Mutlaka Cizre'ye 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini ilave edecek ve Cizre Devlet Hastanesini yenileyeceğiz." diye konuştu.

Gümüş ve beraberindekiler, daha sonra yaşamını yitiren Polat ve bebeği için Cudi Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek acılı eş Hüsnü Polat'a başsağlığı diledi.

Anne ve bebeği için dua okuyan Gümüş, olayın bütün süreçlerine baktıklarını, hastanede gerekli incelemeleri yaptıklarını, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.



