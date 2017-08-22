Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bin 1 kaleşnikof fişeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cizre ilçesinden Güçlükonak ilçesine silah ve mühimmat kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Güçlükonak Kurik yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, ön sağ koltuğunun alt kısmında 9 mm çapında Glock marka tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ile 5 fişek ayrıca bin 1 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.