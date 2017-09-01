Şırnak'ta katledilen şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda katledilen şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un cenazesi toprağa verildi.
PKK'lı teröristlerce evinin önünde yapılan saldırıda ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 çocuk babası Paksoy'un (44) cenazesi 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı törenin ardından ambulansla Uludere'ye getirildi.
Paksoy, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehidin yakınları defin sırasında Kürtçe ağıtlar yaktı.
Defin törenine Uludere Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağrı Dalyan ve vatandaşlar da katıldı.
2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, dün Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilmişti.