Şırnak'ta kuyuya düşen 3 kişi toprağa verildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Balveren beldesi Araköy mevkisinde kapatılan kaçak kömür ocağındaki kuyuya düşen 3 kişinin cesedi belde mezarlığında defnedildi.

Van, Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Ömer (37) ve Abdurrahman Tunç (43) kardeşler ile İdris İnal'ın (38) cesetlerine Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından hastaneden alınan cenazeler, Balveren belde mezarlığına getirildi. 2 kardeş ve İnal'ın cenazesi yan yana toprağa verildi. İnal ve Tunç kardeşlerin yakınları defin sırasında Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Öte yandan, Ömer ve Abdurrahman Tunç'un abileri Ahmet Tunç'un da 2009 yılında aynı mevkide kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi Araköy mevkisinde, daha önce kaçak kömür çıkartılan kuyuya düşmesi sonucu Abdurrrahman ve Ömer Tunç kardeşler ile İdris İnal hayatını kaybetmiş, 3 kişinin cesedi Van, Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarılmıştı.