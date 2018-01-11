Şırnak'ta Mehmetçik'e moral konseri

ŞIRNAK (AA) - Şarkıcı Yusuf Güney Şırnak'ta Mehmetçik'e konser verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle yılbaşı gecesini askerlerle geçirmek için gittiği Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığını ziyaretinde şarkıcı Güney ile telefonda görüntülü görüştü.

Şarkıcı Güney, o gece Bakan Soylu'ya Şırnak'ta Mehmetçik'e ücretsiz konser verme sözünü tuttu.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının organize ettiği konser için Şırnak'a gelen Güney, ilk olarak Gabar Dağı mevkisindeki Akçay 6. Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki tören alanında askerlere konser verdi.

- Konsere vatandaşlar da katıldı

Daha sonra Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na geçen Güney, buradaki tören alanını dolduran askerlere ve vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirdi.

Halka açık konser büyük ilgi görürken, askerlere de moral oldu.

Vatandaşlar Güney'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederken, konser sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

- "Konser dolayısıyla çok memnun olduk"

1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, konser sonrası yaptığı konuşmada, soğuk bir kış gecesinde verdiği sıcak konser nedeniyle şarkıcı Güney'e teşekkür etti.

Konserin mimarının İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin olduğuna işaret eden Yaşin, "Konser dolayısıyla çok memnun olduk. Burada vatandaşlarımız da gördüğümüz kadarıyla çok memnun oldular ve doyasıya eğlendiler. Bize bu geceyi yaşattığı için Yusuf Güney kardeşime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Bölgede 8 gün boyunca konser

Güney de Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 8 gün boyunca bölgede askerlere konser vereceğini söyledi.

"Çukurca, Tunceli, Diyarbakır, Van, Yüksekova, Hakkari ve Şemdinli'de 8 gün boyunca konserlerle birlikte olacağız. Konser halka da açık olacağından onlarla da bir araya gelip, kucaklaşacağız." ifadesini kullanan Güney, böyle bir imkan sağladığı için başta İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e teşekkür ettiğini belirtti.

Güney, "Askerlerimizin yaptıkları fedakarlıklar ve başarılı görevleri karşısında benim yaptığım hiçbir şey değil. Diğer arkadaşlarımla da irtibata geçip, onların da buralara gelmesini sağlayacağım." diye konuştu.

Batıdan doğunun farklı görüldüğünü dile getiren Güney, bölgenin mutlaka görülmesi ve buradaki misafirperverliğe şahit olunması gerektiğini sözlerine ekledi.











