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Şırnak'ta "Mobil Gençlik Merkezi" faaliyetlerine başladı

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekinci: - "Özellikle kırsalda yaşayan daha önce bu tür etkinlikleri tanışmayan gençlere ulaşmayı hedefliyoruz"

Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta oluşturulan "Mobil Gençlik Merkezi" faaliyetlerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Mobil Gençlik Merkezleri Destek Programı" projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan "Mobil Gençlik Merkezi"nde çocuk ve gençler çeşitli sportif faaliyetlerde bulunacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, merkezin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil gençlik merkezlerinin kentteki tüm mahalle ve köylerde kurulacağını söyledi.

Merkeze gelenlerin doyasıya eğlendiğini işaret eden Ekinci, "Amacımız özellikle kırsalda yaşayan daha önce bu tür etkinlikleri tanışmayan gençlere ulaşmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi öğrenciler çok mutlu oldular. Bir diğer amacımız da yetenekli öğrencileri bulup, sporcu olarak yetiştirmektir." dedi.

İdris Nas da merkezde güzel vakit geçirdiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.



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"Mobil Gençlik Merkezi"şırnak
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