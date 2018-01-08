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Şırnak'ta PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Gabar Dağı...

Şırnak'ta PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Gabar Dağı bölgesinde arazi arama faaliyeti yürütüldüğü sırada teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralanan uzman çavuş helikopterle ulaştırıldığı Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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AskerGabar DağıPatlamaşırnak
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