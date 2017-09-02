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Şırnak'ta polisler, vatandaşların bayramını kutladı

- Polis ekipleri, uygulama noktalarında kontrol ettikleri araçlarda yolculara şeker ve kolonya ikram etti

Şırnak'ta polisler, vatandaşların bayramını kutladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak polisi, uygulama noktalarında kontrol ettikleri araçlardaki yolcularla bayramlaştı.

Kurban bayramı dolaysıyla güvenlik noktalarında görev yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutladı, şeker ve kolonya ikram etti.

Şırnaklı Kerem Ulutaş, güvenlik tedbirlerinden vatandaşın duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Güvenliğimizin sağlanması için uygulamaların olması gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında bayram vesilesiyle polis arkadaşlar kontrol esnasında bizlere şeker ve kolonya ikramında bulunarak, bayramımızı kutladı. Gerçekten çok güzel bir uygulama oldu."

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BayramlaşmaGüvenlik NoktalarışırnakVali Mehmet Aktaş
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