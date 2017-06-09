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Şırnak'ta şehit düşen 13 asker için mevlit

SİİRT(AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yakınlarında yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu...

Şırnak'ta şehit düşen 13 asker için mevlit

SİİRT(AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yakınlarında yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker için Eruh Belediyesi tarafından düzenlenen programla mevlit okutuldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Eruh Belediyesince mevlit programı teravih namazı öncesi Eruh Çarşı Camisinde düzenlendi.

Mevlit programına Eruh Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, Eruh Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Aksu, İlçe Müftüsü Haki Özgül, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak’ta helikopter kazasında şehit olan 13 asker için Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. İlçe Müftüsü Haki Özgül tüm şehitler için yaptığı dua sonrası mevlit, vatandaşlara dağıtılan irmik helvası ile sona erdi.


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Mevlitşehitşırnak
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