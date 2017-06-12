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Şırnak'ta şehit korucu için tören

- PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı için tören düzenlendi

Şırnak'ta şehit korucu için tören

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı için tören yapıldı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit yakınlarının Kürtçe ağıt yaktığı törenin ardından Avcı'nın cenazesi, defnedilmek üzere il merkezindeki Yeşilyurt Mezarlığına götürüldü.

Törene, Avcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Nas, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile Şehit, Gazi ve Geçici Köy Korucuları Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.

Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında dün çıkan çatışmada yaralanan Abdurrahman Avcı (43), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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