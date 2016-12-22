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Şırnak'ta şehit polis Ünaldı için mevlit okutuldu

- İl Emniyet Müdürlüğünce, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Ünaldı için mevlit okundu

Şırnak'ta şehit polis Ünaldı için mevlit okutuldu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Şırnak'ta 22 Aralık 2015'te terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Ünaldı için TOKİ Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlit programına Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter ve polis memurları ile vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlidin ardından tüm şehitler için dualar edildi. Mevlide katılan vatandaşlara gül suyu ve lokum dağıtıldı.

AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı İlter, bundan sonra bir daha şehit ya da yaralı haberlerini almama temennisinde bulundu.

Şırnak'ın kanaat önderlerinden Arslan Tatar da mevlidin tüm şehitler için okunduğunu belirterek, "Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin." dedi.

Vatandaşlardan Muhammed Dağ ise bu tür etkinliklerin sürekli yapılması ve şehitleri sürekli anmaları gerektiğini söyledi.

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