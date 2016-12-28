Şırnak'ta terör mağduru öğrencilere giysi yardımı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör mağduru öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.

Deniz Feneri Derneği ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) başlatılan Çocuklar Üşümesin kampanyası kapsamında hayırseverlerin gönderdiği giyim malzemeleri 26 okuldaki öğrencilere dağıtıldı.

Deniz Feneri Derneği Temsilcisi Emrah Coşkun, proje kapsamında bağışçıların destekleriyle 50 bin adet giyim malzemesi toplandığını söyledi.

Yardım tutarının 700 bin liraya ulaştığını kaydeden Coşkun, "Bin yıllık kardeşliğimizin meyvelerini buradan alıyoruz. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Bölge halkı huzura kavuşacaktır. Kardeşliğimiz bin yıldır devam ettiği gibi inşallah binlerce yıl daha devam edecek. Terör mağduru öğrencilerimiz giyim sorunu yaşamayacak." dedi.

Coşkun, dernek olarak her zaman terör mağduru vatandaşların yanında olacaklarını ifade ederek, Cizre ilçesindeki terör mağduru 4 bin öğrenciye de gelecek hafta giyim yardımı yapacaklarını sözlerine ekledi.



