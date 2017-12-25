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Şırnak'ta terör operasyonu

- Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gizlenmiş 6 kaleşnikof silah, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta terör operasyonu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Silopi ilçesi Buğdaylı ve Bostanlı köylerinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenmiş 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, av tüfeği, tabanca, silahlara ait mühimmat ile hücum yeleği ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
KaleKaleşnikof SilahSilopişırnak
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