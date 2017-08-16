Şırnak'ta terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bölücü terör örgütü mensupları arasında Şırnak'ın Güneyçam köyü mevkisinde çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Şırnak'ın Güneyçam köyünün üs bölgesine bölücü terör örgütü unsurlarınca güvenlik güçlerine taciz ateşinde bulunuldu.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi ile çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgede olduğu tespit edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.