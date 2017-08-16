Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Şırnak'ta terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

Güneyçam'ın üs bölgelerinde meydana gelen çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta terör operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bölücü terör örgütü mensupları arasında Şırnak'ın Güneyçam köyü mevkisinde çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Şırnak'ın Güneyçam köyünün üs bölgesine bölücü terör örgütü unsurlarınca güvenlik güçlerine taciz ateşinde bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi ile çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede olduğu tespit edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bölücü Terör örgütüGüneyçamşırnakTeröristTSKTürk Silahlı KuvvetleriTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5