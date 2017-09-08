Şırnak'ta teröristlerce katledilen 3 işçi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 işçinin ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Yakınoğlu, PKK'lı teröristlerce 28 Ağustos'ta katledilen Kadir Oslu (24), Cangir Yılmaz (30) ve Ramazan Yakut'un (37) ailelerini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Şehit ailelerine çok önem verdiklerini ve onların her zaman yanında olduklarını kaydeden Yakınoğlu, şöyle konuştu:

"Düğündağı bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştu. Mekanları cennet olur inşallah. Bizler de şehitlerden geriye kalan ailelerimize en iyi şekilde bakmaya gayret ediyoruz. Şehit ailelerimizi ziyaret ederek onların acılarına ortak olmaya çalıştık. Bundan sonra şehit ailelerinize ziyaretlerimiz devam edecektir."