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Şırnak'ta tır minibüse çarptı: 4 yaralı

- İdil ilçesinde polis noktasında bekleyen minibüse bir tırın çarpması nedeniyle yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı

Şırnak'ta tır minibüse çarptı: 4 yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde polis noktasında bekleyen minibüse bir tırın çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Celal Külter'in kullandığı 20 BBU 99 çekici tır, İdil-Cizre karayolunda polis noktasında rutin kontrol için bekleyen Mehmet Ata Olgaçın yönetimindeki 73 KB 661 plakalı minibüse arkasından çarptı.

Kazada, sürücüler Celal Külter ve Mehmet Ata Olgaçın ile minibüste bulunan Dilan ve Saadet Demirci yaralandı.

Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadet Demirci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis noktasında da hasar meydana geldi.

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