Şırnak'ta yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terörle mücadelede bölge halkının eğitilmesinin önemine işaret ederek, "Bölgemize has olmak üzere yıkıcı, bölücü terörist unsurların çocuklarımıza dokunmaması, onların, yıkıcı, bölücü fikirlerini, terör örgütünün propagandalarını yapmalarına müsaade etmememiz lazım." dedi.

Vali Aktaş, Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısında, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle okul güvenliği konusunda yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bireysel ve toplumsal mutluluğun, refahın, gelişmenin ve huzurun yegane temelinin eğitim olduğunu kaydeden Aktaş, bir toplumun, çağın getirdiği eğitimi yeterli bir şekilde alabilmesi durumunda huzur, refah ve ekonomik kalkınmanın yaşanacağını söyledi.

"Bölgemizde 35 yıldır yıkıcı, bölücü bir terör belası ile mücadele ediyorsak bunun sonucunda insanlarımıza gerekli eğitimi veremediğimizden kaynaklanıyor. Eğer biz çocuklarımıza iyi bir eğitim vermiş, milli manevi değerlerimizi benimsetmiş, bin yıldır bu topraklarda nasıl kardeşçe yaşanıyor meselesini yeterince anlatmış olsaydık muhtemelen bu terör belasını yaşamıyor olacaktık veya daha kısa sürede hallederdik." ifadelerini kullanan Aktaş, terör belasını eğitimle ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Eğitimde istenen başarının yakalanabilmesi için birlikte hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Aktaş, herkesin gayreti ile hep beraber hareket etmeleri gerektiğini, toplantının amacının da bu olduğunu belirtti.

Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgemize has olmak üzere yıkıcı, bölücü terörist unsurların çocuklarımıza dokunmaması, onların, yıkıcı, bölücü fikirlerini, terör örgütünün propagandalarını yapmalarına müsaade etmememiz lazım. Emniyet güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız gerekli tedbirleri alacak. Hem bu bölücü fikirlerin çocuklara ulaşmasını engellemek hem de uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak için emniyetimiz, jandarmamız gerekli görevlendirmeleri yapacak ve gerekli duyarlılığı gösterecektir."

Şırnak'ta eğitim seviyesinin düşük olduğunu, 18 Eylül'de okulların açılmasıyla var olan eksiklikleri tamamlayacaklarını bildiren Aktaş, kentte eğitimi çok daha yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.