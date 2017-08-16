Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Şırnak'taki terör operasyonu

- Namaz Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Yılmaz'ın Hatay'daki babaevinde yas var

Şırnak'taki terör operasyonu

HATAY (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz'ın Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Acı haber, 23 yaşında şehit düşen Yılmaz'ın Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde yetkililerce verildi. Fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin yakınları da babaevine gelerek taziyelerini iletti. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Görevine 2 yıl önce başlayan ve yaklaşık 1 yıldır nişanlı olan Yılmaz'ın 1 ay önce kız kardeşinin düğününe katıldığı ve kendisinin de evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Yılmaz, Şırnak ilindeki Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada şehit düşmüştü.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Baba EviHatayşehitşırnakTerör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5