Şırnak'taki terör operasyonu

HATAY (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz'ın Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Acı haber, 23 yaşında şehit düşen Yılmaz'ın Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde yetkililerce verildi. Fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin yakınları da babaevine gelerek taziyelerini iletti. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Görevine 2 yıl önce başlayan ve yaklaşık 1 yıldır nişanlı olan Yılmaz'ın 1 ay önce kız kardeşinin düğününe katıldığı ve kendisinin de evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Yılmaz, Şırnak ilindeki Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada şehit düşmüştü.









