Şırnak'taki terör saldırısı

GİRESUN (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tuncay Zengin, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkisinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan ateşle şehit olan Zengin'in naaşı, havayoluyla kente getirildi.

Şehidin cenazesi, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından alınarak konvoy eşliğinde babaevinin bulunduğu Dereli ilçesindeki belediye binası önünde bulunan alana götürüldü.

Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası Sadullah, annesi Gülseren ve kardeşi Tuğrul Zengin'i askeri personel ve yakınları teselli etti.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de taziye dileklerini ileterek, şehidin ailesini teskin etmeye çalıştı.

Şehit Zengin'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Taşlıca köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.