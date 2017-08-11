SİROMA projesi eğitimleri devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimini ve istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi (SIROMA) kapsamındaki mesleki eğitim kursları devam ediyor.

Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Roman vatandaşlara kültürel, sanatsal, eğitim ve sağlık alanında dersler verildiğini söyledi.

Bu proje kapsamında açılan "Roman Hizmet Koordinasyonu" birimlerinin kalıcı hale gelmesi gerektiğini belirten Satılmış, "SİREMO Projesi Roman vatandaşlara yönelik oluşturulan bir proje ve 12 ilde pilot olarak uygulanmakta. Proje ile Roman vatandaşların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amaçlandı. Bu proje kapsamında açılan koordinasyon birimleri Romanların içine girerek onlara eğitim, sağlık, iş konularında onlara danışmanlık hizmeti verdi." dedi.

Kurslara katılan Alev Görmez, proje ile aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Kurslarımız gayet iyi gidiyor. Biz Romanların iş hayatında daha etkin ve üretici hale gelmesini, kursların devamlı hale gelmesini istiyoruz. Bu kursların bitiminde iş olanaklarının sağlanmasını talep ediyoruz. Sosyal hizmet birimlerinin de kalıcı hale gelerek bizim sesimiz olmaya devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Katılımcı Hüseyin Başkaya ise kursların çok verimli olduğunu belirterek, "Burada davul yapımı kursuna katıldım. Her gün burada davul yapıyoruz. Kurslarımız çok güzel geçti. Bu kursların devam etmesini istiyoruz. Bu hizmeti bizlere sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Roman vatandaşların sesi olan sosyal hizmet birimlerinin kalıcı hale gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.











