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Sırt çantasında uyuşturucu sevkiyatı

- Erzurum'da, sırt çantasında iki kilo 905 gram esrarla yakalanan Afganistan uyruklu tutuklandı

Sırt çantasında uyuşturucu sevkiyatı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, sırt çantasında uyuşturucu taşıdığı belirlenen Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Aziziye ilçesinde yaptıkları kontrollerde Van'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki Afganistan uyruklu E.S'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, bu kişiye ait sırt çantasında yaptıkları aramada, preslenmiş iki parça halinde iki kilo 905 gram esrar ele geçirdi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı noktada İ.K'nin kullandığı 06 VKZ 19 plakalı otomobilde de arama gerçekleştirdi.

Aramada, 79 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır halde olan iki kilo 102 gram esrar yakalandı.

Her iki olayda gözaltına alınan E.S. ve İ.K, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumEsrarTutuklamaUyuşturucu
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