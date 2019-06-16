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Sirtaki Festivali Bodrum’da gerçekleşti

Bodrum İskele Meydanı'nda usta sanatçı Fatih Erkoç’un yanı sıra yerli ve yabancı tatilcilerin de merakla izlediği dans gösterilerinde, renkli görüntüler yaşandı.

Sirtaki Festivali Bodrum’da gerçekleşti
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"Bir deniz iki yaka kol kola" Sirtaki Festivali geçtiğimiz gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlendi. Milta Bodrum Marina’da "Sirtaki Weekend" grubunca düzenlenen etkinliğe, farklı illerden 50 dansçı katıldı. 

Bodrum İskele Meydanı'nda usta sanatçı Fatih Erkoç’un yanı sıra yerli ve yabancı tatilcilerin de merakla izlediği dans gösterilerinde, renkli görüntüler yaşandı.

Festivalin Genel Danışmanı Ahmet Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yakanın kültürel değerlerini yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bodrum ve İstanköy'ün birbirine yakın iki bölge olduğunu ifade eden Şenol, "Amacımız bu tür faaliyetlerle hem danslarımızı hem de insanımızı bu kültürel değerlere verdiği önemi vurgulamak. Halklar arasındaki duyguların birlikteliklerin olduğunu ispatlamak için bu faaliyetleri yapıyoruz. İlçelerin birbirleriyle tanışmasını da sağlıyoruz" diye konuştu. 

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Sirtaki Festivali BodrumBodrumSirtaki FestivaliYunanistan
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