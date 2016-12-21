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Şişecam 2015 Faaliyet Raporu, dünyada ilk 100'e girdi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu 2015 Faaliyet Raporu ile dünyanın en prestijli faaliyet raporu yarışmalarından biri olarak gösterilen Annual Report Competition'da (ARC) yapılan ikinci değerlendirme sonucunda dünya çapında en iyi ilk 100'e...

Şişecam 2015 Faaliyet Raporu, dünyada ilk 100'e girdi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu 2015 Faaliyet Raporu ile dünyanın en prestijli faaliyet raporu yarışmalarından biri olarak gösterilen Annual Report Competition'da (ARC) yapılan ikinci değerlendirme sonucunda dünya çapında en iyi ilk 100'e girdi.

Şişecam Topluluğundan yapılan açıklamaya göre şirket, 2015 yılı Faaliyet Raporu ile bu yıl 30. kez düzenlenen ARC ödülleri kapsamında yapılan değerlendirmede dünyanın en iyi 100 faaliyet raporundan birisi olarak seçildi.

Şişecam aynı raporla geçen ağustos ayında "İç Tasarım" kategorisinde yapılan değerlendirmede "altın" ödüle layık görülmüştü.

34 ülkeden farklı kategoriler için 2 bin 100 başvurunun yapıldığı yarışmaya özel ve kamu şirketleriyle STK'lar ve faaliyet raporu hazırlayan ajanslar başvuruda bulunabiliyor. Ödül alanlar yaratıcılık, yenilikçilik, açıklık ve yararlılık kriterleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor.

Ön eleme yatırımcı ilişkileri, yazım, tasarım ve fotoğraf konusunda uzman isimlerden oluşan bağımsız bir jüri tarafından yapılıyor. Kazananlar, tasarım firmalarının, faaliyet raporu hazırlayan ajansların ve kurumların üst düzey yöneticilerinin değerlendirmesinin ardından belirleniyor.

ABD merkezli ARC Ödülleri, 1987 yılından bu yana sahiplerini bulurken, bugün dünyada herhangi bir yayın ya da ticaret organizasyonuyla bağı bulunmayan tek faaliyet raporu yarışması olma özelliği taşıyor.

Büyük kuruluşlardan orta ölçekli şirketlere, devlet kurumlarından STK'lara ve faaliyet raporu ajanslarına kadar geniş bir katılımcı profilinin başvuru yapabildiği yarışma, faaliyet raporlarını yaratıcılık ve yenilikçilik anlayışı ile hazırlayan firmaları ödüllendirmek ve çalışmalarını uluslararası alanda duyurmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

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