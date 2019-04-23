Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor.

Şişecam Cam Ambalaj açıklamasına göre, Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, ihracat hedeflerini büyütmeye devam ediyor.

Yeni pazarlama ve satış stratejileriyle ihracatını her geçen gün büyüten Şişecam Cam Ambalaj’ın Türkiye operasyonlarından gerçekleştirdiği ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 17 seviyesine kadar çıktı.

Cam ambalaj ihracatında her yıl kendi rekorunu kırarak hedef büyüten Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarına yoğunlaşıyor.

İlk kez 100 bin tonluk ihracat barajını 2016'da 125 bin tona ulaştırdığı yurt dışı satışları ile aşan Şişecam Cam Ambalaj, geçen yıl da yaklaşık 170 bin tonluk ihracat hacmine ulaşmayı başardı. Çok sayıda çok uluslu firmanın cam ambalaj tedarikçisi konumunda olan Şişecam Cam Ambalaj, ihracat hedeflerinde özellikle bu müşteri grubunu zenginleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin toplam cam ambalaj ihracatının artmasına da katkı sağlayan Şişecam Cam Ambalaj, iç talebin karşılanmasında da önemli rol oynuyor.



